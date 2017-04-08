На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Движение на серой ветке московского метро на станции Бибирево восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в сети микроблогов Twitter.

19:50. Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение поездов на всей линии осуществляется штатно. Приятных поездок на #мосметро. — Московское метро (@MetroOperativno) 8 апреля 2017 г.

​Как уточнили РИА Новости в экстренных служба столицы, на станции Бибирево на рельсы упал человек. Движение поездов временно приостановлено.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт о падении мужчины на пути на станции метро Бибирево. "По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах столицы уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, мужчина сам прыгнул на пути.