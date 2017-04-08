В московском метро между "Алтуфьево" и "Отрадное" не ходят поезда

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Движение поездов на Серпуховской-Тимирязевской линии московского метрополитена прекращено в оба направления из-за инцидента с пассажиром на станции Бибирево, сообщается в официальном аккаунте столичного метро в Twitter.
Серпуховско-Тимирязевская линия. Для проезда от Алтуфьево до Отрадное пользуйтесь наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 апреля 2017 г.
Серпуховско-Тимирязевская линия. Инцидент с пассажиром на ст Бибирево стал причиной увеличенных интервалов от ст Алтуфьево до ст Отрадное.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 апреля 2017 г.