В московском метро между "Алтуфьево" и "Отрадное" не ходят поезда

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Движение поездов на Серпуховской-Тимирязевской линии московского метрополитена прекращено в оба направления из-за инцидента с пассажиром на станции Бибирево, сообщается в официальном аккаунте столичного метро в Twitter.