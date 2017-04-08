Арестован предполагаемый виновник взрыва у школы в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал до 6 июня предполагаемого виновника взрыва у лицея № 5 в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Шарапову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщила агентству старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева, следователь в суде настаивал на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так как подозреваемый в противном случае мог скрыться и повлиять на следствие. Суд удовлетворил ходатайство об аресте Шарапова на 1 месяц и 29 суток.