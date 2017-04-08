Следствие просит арестовать обвиняемого в призывах к беспорядкам в Москве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следствие вновь попросит арестовать преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого по делу о призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы 2 апреля, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тепцов.

"Богатову предъявлено обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ)", — сказал защитник.

По его словам, из-за утяжеления обвинения следователь повторно обратиться в суд с ходатайством о заключении Богатова под стражу. Заседание запланировано на субботу в Пресненском суде Москвы.

Ранее этот суд отказался отправлять преподавателя математики в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.

По данным следствия, подозреваемый 25-летний Дмитрий Богатов размещал свои материалы, используя серверы за рубежом, что позволяет скрыть следы. Следователи провели обыски у него дома, в ходе которых изъяли компьютер и другую технику, "используемые для передачи и распространения информации", а также "другие предметы, имеющие значение для расследования".

За несколько дней до публикации упомянутых сообщений, 26 марта, в ряде городов России прошли акции протеста, некоторые из которых не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы: на Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек.

В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.