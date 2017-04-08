Следствие просит арестовать обвиняемого в призывах к беспорядкам в Москве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следствие вновь попросит арестовать преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого по делу о призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы 2 апреля, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тепцов.
По его словам, из-за утяжеления обвинения следователь повторно обратиться в суд с ходатайством о заключении Богатова под стражу. Заседание запланировано на субботу в Пресненском суде Москвы.
Ранее этот суд отказался отправлять преподавателя математики в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение.
Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.
За несколько дней до публикации упомянутых сообщений, 26 марта, в ряде городов России прошли акции протеста, некоторые из которых не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы: на Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек.
В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.