Жертвой ДТП в Южно-Сахалинске стал один человек, трое пострадали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр – РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло практически в центре Южно-Сахалинска, есть погибший, сообщил РИА новости источник в отделе ГИБДД города.

"В 16.05 (8.05 мск) на проспекте Мира в районе торгового центра "Бубль Гум" произошло столкновение автомобилей Toyota Chaser, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown. По предварительным данным в результате ДТП один человек погиб на месте происшествия, три человека, в том числе шестилетний ребёнок, получили травмы различной степени тяжести, их увезли в лечебные учреждения", — рассказал собеседник агентства.

Один из трёх автомобилей выбросило с дороги в кювет. По словам очевидцев, водители двух автомобилей устроили гонки, а третий, в котором в итоге пострадал ребёнок, оказался у них на пути. Два из трёх автомобилей восстановлению не подлежат.

Обстоятельства ДТП уточняются.