В Крыму участковый нашел четырехлетнюю девочку, пропавшую ночью в лесу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Около 90 сотрудников полиции и спасателей МЧС Крыма несколько часов ночью искали 4-летнего ребенка, который при невыясненных обстоятельствах потерялся после остановки автомобиля на трассе Керчь-Джанкой, ребенок найден участковым полицейским и с переохлаждением доставлен в больницу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Ленинском районе республики Крым в 3 часа ночи, после поступления телефонного сообщения о том, что в лесу потерялся ребенок, по тревоге был поднят весь личный состав ОМВД России по Ленинскому району, народное ополчение Крыма, МЧС поселка Ленино и охотники. Проверялись лесонасаждения, канал для пуска воды и обочины", — сообщила Волк.

Девочку спустя два часа поисков (около 5 утра) нашел в лесном массиве участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району республики Крым старший лейтенант полиции Станислав Исаков, сообщила Вовк.

Ребенок, пройдя в темноте почти два километра, уснул возле забора одной из дач. В состоянии переохлаждения ребенок был госпитализирован в районную больницу, ее здоровью ничего не угрожает, отметили в полиции.

В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что в поисках принимало участие до 90 человек. По предварительным данным, мама ребенка остановила машину, чтобы вывести девочку на воздух и в темноте не уследила за ней.