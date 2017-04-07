Суд в Петербурге арестовал четвертого подозреваемого в теракте в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в пятницу арестовал Дилмурода Муидинова, одного из задержанных ранее в Петербурге вероятных соучастников теракта в метро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Муидинов стал четвертым из восьми задержанных — еще двое предполагаемых соучастников теракта задержаны в Москве, один из них уже арестован Басманным судом. Еще двух вероятных соучастников теракта ранее в пятницу арестовал Невский суд в Петербурге.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".

Уроженец Киргизии Дилмурод Муидинов стал уже третьим арестованным Невским районным судом Петербурга в пятницу. Муидинов рассказал, что также, как и некоторые другие подозреваемые по этому делу, работал поваром в одном из суши-баров.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить", — огласила судья Алексеева.

В обоснование своего ходатайства следователь пояснил, что Муидинов не имеет постоянного места жительства, может скрыться от следствия и затруднить расследование дела. Муидинов также был среди задержанных в квартире на Товарищеском проспекте. Против своего ареста Муидинов не возражал.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.