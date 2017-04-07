Король Швеции выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Король Швеции Карл XVI Густав выразил соболезнования пострадавшим в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма.

"Я и вся королевская семья шокированы информацией об акции, совершенной в Стокгольме во второй половине дня. Масштаб произошедшего пока не известен. Мы следим за развитием, сейчас наши мысли с пострадавшими и их семьями", — сказал король, слова которого цитируются в официальном заявлении.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу. Водитель грузовика задержан.

Полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма, остановлено железнодорожное движение, городское метро закрыто. Центр города оцеплен.

По словам главы правительства Швеции, все обстоятельства указывают на то, что в Стокгольме произошел теракт.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>