Арестован третий из восьми фигурантов дела о теракте в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (483)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в пятницу арестовал уроженца Киргизии Ибрагибжона Ерматова — второго из шестерых задержанных на Товарищеском проспекте вероятных соучастников теракта в метро, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

В общем же счете, это третий из восьми задержанных – еще двое предполагаемых соучастников теракта задержаны в Москве, один из них уже арестован Басманным судом.

В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро "Площадь восстания".

Ибрагибжон Ерматов, уроженец Киргизии, по собственным словам, работал в северной столице подсобным работником, вместе братом занимался отделкой квартир. Ерматов рассказал журналистам, что вместе с смертником Акбаржоном Джалиловым работал одной сети суши-баров.

По его утверждению, он не знал, что в кладовке квартиры хранилась бомба.