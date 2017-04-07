На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр — РИА Новости. Ощущаемое землетрясение произошло в пятницу на юге Сахалина с эпицентром в 13 километрах от Южно-Сахалинска и магнитудой 4, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Седьмого апреля в 23.11 (15.11 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация от дежурного сейсмолога сейсмостанции "Южно-Сахалинск" о том, что в 13 километрах северо-западнее Южно-Сахалинска зарегистрировано землетрясение магнитудой 4 на глубине в пять километров", — говорится в сообщении.

Землетрясение особенно ощущали жители Южно-Сахалинска и сел Троицкое и Новотроицкое Анивского района. Ощутили толчки и жители Холмского района. Ощущаемость сейсмособытия, по данным МЧС, составила 3 балла. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.

"Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных гарнизонов пожарной охраны проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", — сообщает пресс-служба.