На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр — РИА Новости. Ощущаемое землетрясение произошло в пятницу на юге Сахалина с эпицентром в 13 километрах от Южно-Сахалинска и магнитудой 4, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Землетрясение особенно ощущали жители Южно-Сахалинска и сел Троицкое и Новотроицкое Анивского района. Ощутили толчки и жители Холмского района. Ощущаемость сейсмособытия, по данным МЧС, составила 3 балла. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.
"Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных гарнизонов пожарной охраны проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС", — сообщает пресс-служба.