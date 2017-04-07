Прокуратура начала проверку после возврата опекунами семи приемных детей

КАЛИНИНГРАД, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту возврата приемными родителями семерых детей в органы опеки Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщалось, что приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"Прокуратурой Калининградской области организована и в настоящее время проводится проверка по факту возврата в городе Москва опекунами приемных детей, переданных под опеку на территории Калининградской области. Ход проверки взят на особый контроль исполняющим обязанности прокурора области", — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщалось, что ситуация с калининградскими детьми находится на личном контроле врио губернатора Антона Алиханова. В Москву отправлен представитель органа опеки и попечительства области, директор центра, в который до устройства в семью будут помещены дети, и психолог этого центра. В ближайшее время все семеро детей будут доставлены в Калининградскую область, пока им подыскивается новая семья.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте, сейчас все несовершеннолетние временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

СК РФ сообщает, что начата проверку по факту возврата приемными родителями семерых детей в органы опеки.