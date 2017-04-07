Прокуратура начала проверку после возврата опекунами семи приемных детей

КАЛИНИНГРАД, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту возврата приемными родителями семерых детей в органы опеки Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Калининградской области организована и в настоящее время проводится проверка по факту возврата в городе Москва опекунами приемных детей, переданных под опеку на территории Калининградской области. Ход проверки взят на особый контроль исполняющим обязанности прокурора области", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте, сейчас все несовершеннолетние временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
СК РФ сообщает, что начата проверку по факту возврата приемными родителями семерых детей в органы опеки.