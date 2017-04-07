Сотрудника центрального аппарата МВД поймали на взятке

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сотрудник центрального аппарата МВД России задержан за получение "незаконного вознаграждения", в обмен на которое он якобы обещал не привлекать человека к уголовной ответственности, сообщает в пятницу столичный главк ведомства.

"Сотрудниками подразделения собственной безопасности задержан сотрудник 4-го Управления МВД России, который подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его знакомого к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание".

В отношении его руководителей проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности.

Другие подробности уголовного дела, имя и звание задержанного не уточняются.