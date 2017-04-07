В Москве правоохранители предотвратили разбойное нападение

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники московского уголовного розыска и бойцы Росгвардии предотвратили разбойное нападение двух уроженцев Средней Азии на работницу одного из торговых предприятий столицы; у них изъяли боеприпасы, сообщается на сайте МВД РФ в пятницу.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве и бойцы Росгвардии на улице Адмирала Корнилова остановили автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились двое уроженцев Средней Азии, один из которых ранее судим", — сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев, слова которого приводятся на сайте.

Согласно сообщению ведомства, в ходе досмотра автомашины в салоне был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, а также боеприпасы. Оперативники установили, что злоумышленники готовились совершить разбой: напасть на работницу одного из торговых предприятий и украсть деньги.

"Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статье "разбой". Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении МВД.