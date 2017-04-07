Под Саратовом вынесли приговор по делу о надругательстве над девочкой

САРАТОВ, 7 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в подъезде многоэтажного дома, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
"Несмотря на непризнание вины подсудимым… суд вынес обвинительный приговор, согласно которому жителю Балаково назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — говорится в сообщении.
В СК отметили, что несмотря на отсутствие свидетелей и очевидцев совершения насилия в отношении ребенка, следствие установило ключевого свидетеля — женщину, которая видела, как подсудимый заводил девочку в подъезд дома.
"Являясь, по сути, главным свидетелем действий, предшествующим совершению преступления, женщина, хорошо запомнив злоумышленника, дала изобличающие его показания, которые легли в основу доказательственной базы", — отмечается в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.