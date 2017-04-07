Следствие продолжает поиски причастных к теракту в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (478)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следствие пока установило не всех причастных к взрыву в метро Санкт-Петербурга, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Басманный суд Москвы в настоящее время рассматривает вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

"В настоящее время не все возможные соучастники установлены", — заявил следователь.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.