Подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге не признал вину

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Один из подозреваемых в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга заявил, что не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я не совершал этого преступления", — заявил подозреваемый.

Басманный суд Москвы в настоящее время рассматривает вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Как сообщали в СК РФ, всего по делу о теракте задержаны шесть человек в Петербурге и двое в Москве: это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

При обыске у них в квартирах нашли бомбу, идентичную той, что удалось обезвредить на станции "Площадь Восстания", огнестрельное оружие и боеприпасы. Шестерых предполагаемых соучастников теракта в метро в пятницу привезли в Октябрьский районный суд Петербурга для решения вопроса об аресте, материалы же в отношении двух других фигурантов, как сообщалось, рассматривает Басманный суд Москвы.

По последним данным, в результате взрыва в петербургском метро 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.