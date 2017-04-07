Пассажир умер в ожидании рейса в аэропорту Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр — РИА Новости. Мужчина, который ожидал рейса, скончался в аэропорту Сургута. Об этом РИА Новости сообщили в администрации аэровокзала.

Пятидесятичетырехлетний мужчина умер в четверг вечером. Он почувствовал себя плохо еще накануне. Работники здравпункта осмотрели его и предложили вызвать скорую, но он отказался в письменной форме. Рейс задерживался, и пассажира поселили в гостиницу при аэровокзале. Там состояние мужчины ухудшилось. Ему вызвали скорую, но он снова отказался. Вскоре бригаду медиков пришлось вызывать еще раз. Больного госпитализировали, но затем он вновь появился в гостинице.

"Мужчина самостоятельно прошел регистрацию на рейс, после чего его самочувствие вновь ухудшилось. Прибывшие через две минуты после вызова врачи здравпункта констатировали клиническую смерть", — заявили в администрации аэропорта.

Отмечается, что причина смерти будет установлена после вскрытия.