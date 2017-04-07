Руководителей типографии в Москве, где при пожаре погибли люди, ждет суд

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Москве завершено расследование пожара на складе типографии, при котором погибли 17 человек — судить будут гендиректора и главного инженера, ответственного за пожарную безопасность, сообщает в пятницу СК РФ.

Пожар произошел в конце августа прошлого года в здании типографии на севере Москвы. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Киргизии и трое россиян. По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении генерального директора типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина и главного инженера данной компании, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности, Антона Яцкова… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.

Расследование показало, что пожар возник из-за неисправности светильников, а быстро распространился из-за захламленности помещения токсичными веществами. "Самовольное изменение в конструкции здания" (как сообщалось, дверь пожарного хода была заперта) не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.