Под Волгоградом выросло число госпитализированных с отравлением кадетов

СОЧИ, 7 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Число госпитализированных с отравлением воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса Волгоградской области выросло до 37 человек; в пятницу еще 10 кадетов были отправлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

По данным властей, в четверг воспитанники Кумылженского казачьего кадетского корпуса в возрасте от 7 лет, находящиеся в образовательном учреждении круглосуточно, обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие, у всех наблюдались признаки пищевого отравления. Они были госпитализированы в две больницы: 21 ребенок помещен в Кумылженскую ЦРБ, еще шесть человек — в Михайловскую ЦРБ.

"Сегодня днем было принято решение о госпитализации еще 10 кадетов в Кумылженскую районную больницу. До этого они находились под наблюдением врачей кадетского корпуса. Число госпитализированных воспитанников детского учреждения возросло до 37", — пояснил собеседник агентства.

Губернатор Андрей Бочаров взял ситуацию в Кумылженском районе области под личный контроль. Он поставил задачу оказать детям всю необходимую помощь, привести в готовность дополнительные силы и средства и организовать проверку для выяснения причин происшедшего в образовательном учреждении.

Проверки по факту ЧП проводят СК, прокуратура и Роспотребнадзор.