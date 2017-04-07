ТЦ "Афимолл" в Москве проверяют из-за подозрительного предмета

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Столичные полицейские проверяют здание торгового центра на Пресненской набережной в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Предположительно, несовершеннолетний позвонил на службу "02" и сообщил, что в помещении торгового центра по адресу: Пресненская набережная, дом 2, находится подозрительный предмет. Полицейские проводят необходимые мероприятия", — сказал дежурный офицер.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о торговом центре "Афимолл".