Пожар под Ярославлем, где погибли дети, спровоцировал непотушенный окурок

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в квартире в городе Тутаев Ярославской области от оставленного их матерью непотушенного окурка, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее следователями проверялась версия о причастности к совершению преступления сожителя матери погибших детей. Возгорание в квартире одного из домов в городе Тутаев произошло в среду вечером. В результате пожара погибли две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Дело заведено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Было установлено, что мать погибших детей утром на весь день ушла из дома, оставив детей одних. Женщина курила, и непотушенный окурок сигареты, брошенный ею в захламленной различными предметами комнате, явился причиной возникновения пожара. Женщина задержана", — говорится в сообщении.

Версия о причастности к преступлению сожителя матери не нашла подтверждения. Установлено, что мужчина с октября 2016 года не проживал с женщиной, а находился постоянно в городе Переславле-Залесском и в Тутаев не приезжал. По данным СК, мать погибших детей при допросе намеренно попыталась ввести следствие в заблуждение, пояснив, что якобы в последнее время она постоянно проживала с данным мужчиной, он курил, и именно вследствие его неосторожных действий возник пожар.

В свою очередь мужчина из публикаций СМИ узнал о том, что его подозревают в причастности к гибели детей, после чего самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о своем местонахождении и пожелал дать показания.