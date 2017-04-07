Подозреваемых в причастности к взрыву в Петербурге могут арестовать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу рассмотрит ходатайства об аресте шестерых человек, подозреваемых в причастности к взрыву в метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В местах их проживания изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания", огнестрельное оружие и боеприпасы.

"Сегодня Октябрьский районный суд рассмотрит ходатайства об аресте шестерых задержанных вчера на Товарищеском проспекте, которые, по некоторым данным, причастны к теракту в метро", — сказала Лебедева.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.