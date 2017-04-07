В Волгоградской области около 30 кадетов госпитализированы с отравлением

СОЧИ, 7 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Около 30 воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса Волгоградской области попали в больницы региона с признаками пищевого отравления, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

По данным властей, воспитанники Кумылженского казачьего кадетского корпуса в возрасте от 7 лет, находящиеся в образовательном учреждении круглосуточно, обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие, у всех наблюдались признаки пищевого отравления. Они были госпитализированы в две больницы.

"Сейчас 21 ребенок в удовлетворительном состоянии находится в Кумылженской ЦРБ во временно развернутом инфекционном изоляторе. У них состояние хорошее, на утро даже нет температуры. Шесть детей в состоянии средней степени тяжести в Михайловской ЦРБ. На месте работает Облздрав, Роспотребнадзор, ситуация находится под контролем медиков, и пациенты – под наблюдением врачей", — отметил собеседник агентства, добавив, что дети были госпитализированы поздно вечером в четверг.

Губернатор Андрей Бочаров взял ситуацию в Кумылженском районе области под личный контроль. Он поставил задачу оказать детям всю необходимую помощь, привести в готовность дополнительные силы и средства и организовать проверку для выяснения причин происшедшего в образовательном учреждении.