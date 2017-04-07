В Кемерово должница легла под колеса изымаемого приставами автомобиля

КЕМЕРОВО, 7 апр — РИА Новости. Жительница Кузбасса легла под колеса автомобиля, надеясь помешать его аресту и изъятию за долги по кредиту, сообщила пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, жительница города Мариинска задолжала банку по кредитным платежам 120 тысяч рублей. Приставам стало известно, что у нее есть машина, вместе с которой она переехала к супругу в Кемерово. Мариинские приставы наложили арест на автомобиль и попросили помощи у коллег из областного центра.

"Кемеровские судебные приставы выехали вместе с представителем банка для совершения исполнительных действий. Автомобиль был обнаружен на парковке жилого дома. В момент составления акта описи и ареста иномарки должница легла под автомобиль, всячески препятствуя изъятию транспортного средства", — говорится в сообщении.

Однако, как пояснили в управлении, поведение должницы привело к тому, что на нее составили административный протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица ФССП.

"В ходе исполнительных действий иномарка все-таки была изъята и передана представителю взыскателя. А должнице теперь грозит наказание в виде административного штрафа", — добавили в ведомстве.