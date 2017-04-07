На Камчатке супружескую пару подозревают в продаже токсичного алкоголя

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр – РИА Новости. Супружеская пара из города Вилючинск на Камчатке подозревается в хранении и сбыте опасной для жизни и здоровья потребителей алкогольной продукции, сообщили РИА Новости в следственном управления СК РФ по Камчатскому краю.

Фигурантами уголовного дела стали 37-летний мужчина и его 33-летняя супруга.

"По версии следствия, в период времени с января 2016 года по февраль 2017 года подозреваемые в целях сбыта потребителям приобрели более 1 800 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в емкости по 3, 5, 10 и 200 литров, которую хранили в гараже, расположенном в городе Вилючинск, и сбывали местным жителям для употребления в качестве спиртного напитка. Согласно результатам экспертизы, изъятая спиртосодержащая жидкость признана опасной для жизни и здоровья потребителей в связи с наличием токсичных примесей", — сказала старший помощник руководителя следственного управления Елена Матафонова.

По её словам, подозреваемые признали причастность к сбыту спиртосодержащей жидкости ненадлежащего качества. Как отмечают в полиции, продавцов задержали с поличным в момент продажи алкоголя.

"В гараже полицейские обнаружили вино, водку, мартини, коньяк, 200-литровые бочки со спиртом, которые задержанные реализовывали, давая объявления в сети интернет. Бутылки со спиртным не имели маркировки. Документов, указывающих на легальное происхождение алкогольной продукции, "продавцы" правоохранителям предоставить не смогли", — отметила представитель краевого УМВД Алла Иванова.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по материалам, собранным полицейскими. За сбыт и хранение опасной для жизни продукции супругам может грозить до шести лишения свободы.