На Камчатке супружескую пару подозревают в продаже токсичного алкоголя

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр – РИА Новости. Супружеская пара из города Вилючинск на Камчатке подозревается в хранении и сбыте опасной для жизни и здоровья потребителей алкогольной продукции, сообщили РИА Новости в следственном управления СК РФ по Камчатскому краю.
"По версии следствия, в период времени с января 2016 года по февраль 2017 года подозреваемые в целях сбыта потребителям приобрели более 1 800 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в емкости по 3, 5, 10 и 200 литров, которую хранили в гараже, расположенном в городе Вилючинск, и сбывали местным жителям для употребления в качестве спиртного напитка. Согласно результатам экспертизы, изъятая спиртосодержащая жидкость признана опасной для жизни и здоровья потребителей в связи с наличием токсичных примесей", — сказала старший помощник руководителя следственного управления Елена Матафонова.
По её словам, подозреваемые признали причастность к сбыту спиртосодержащей жидкости ненадлежащего качества. Как отмечают в полиции, продавцов задержали с поличным в момент продажи алкоголя.
Она добавила, что уголовное дело возбуждено по материалам, собранным полицейскими. За сбыт и хранение опасной для жизни продукции супругам может грозить до шести лишения свободы.