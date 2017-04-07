На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5,4

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,4 произошли у берегов Камчатки с разницей в несколько часов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмические события произошли в районе залива Озерной на востоке Камчатки. Их эпицентры находились на глубине около 40 километров в 84 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Расстояние до Петропавловска-Камчатского – 520 километров. Энергетический класс первого землетрясения составил 12,2, второго – 11,6", — сказал представитель геофизической службы.

По данным краевого главка МЧС, толчков в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

В геофизической службе отметили, что учёные продолжают регистрировать сотни подземных толчков в районе залива Озерной. Это афтершоки, вызванные сильным землетрясением магнитудой 6,7, произошедшим в том районе 29 марта. В поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск подземные толчки тогда ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясение не привело к разрушениям.