Нетрезвый "борец с моджахедами" причинил ущерб на пять миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Мужчина, который в нетрезвом виде сжег несколько дач в Ленинградской области, причинил владельцам этих домов ущерб на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Ранее полиция сообщала о задержании 56-летнего неработающего гражданина, который накануне утром, будучи пьяным, поджег свой дом в Волосовском районе. Из-за того, что огонь перекинулся на соседние дома, в деревне Лопец выгорели девять дач и четыре хозяйственные постройки. В результате пожара пострадавших нет, так как дома использовались как дачи. По данным местных СМИ, после задержания мужчина заявил, что после теракта в Петербурге таким образом "боролся с моджахедами и исламскими террористами", которые якобы использовали деревню для своей базы.

"В результате преступных действий злоумышленника потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей… В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточняет областная прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога". Ход расследования взят на контроль, заключает надзорное ведомство региона.