В Ставрополе будут судить старушку, избившую зонтом 11-летнего мальчика

ПЯТИГОРСК, 6 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Ставропольская 79-летняя старушка, которая избила зонтом 11-летнего знакомого мальчика и ударила ему кулаком в лицо, пойдет под суд, сообщает прокуратура Промышленного района Ставрополя.

"Установлено, что гражданка 1938 года рождения в марте прошлого года поссорилась с 11-летним мальчиком, который был ей знаком, нанесла ему зонтом не менее трех ударов по голове и один удар кулаком в область лица", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, мальчик получил сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.