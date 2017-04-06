Астраханец, взявший в заложницы падчерицу, требовал миллион рублей и оружие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, удерживавшего в заложниках свою 13-летнюю падчерицу, сообщил старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в захвате в заложники своей 13-летней падчерицы, по пунктам "г", "д" части 2 статьи 206 УК РФ (захват несовершеннолетнего заложника с применением оружия или предметов, использующихся в качестве оружия)", — пояснил Хегай.

По версии следствия, 6 апреля 2017 года 35-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире в Астрахани. Как считают в СК, мужчина силой вывел ребенка на балкон, приставил кухонный нож ей к горлу и потребовал у прибывших к месту инцидента правоохранителей миллион рублей и огнестрельное оружие.

"В случае невыполнения его требований, мужчина угрожал ребенку физической расправой. Переговоры с подозреваемым вели сотрудники полиции и руководитель следственного отдела по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области. Выбрав подходящий момент, сотрудники полиции штурмовали квартиру, мужчина был задержан, ребенок не пострадал", — уточнил Хегай.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.