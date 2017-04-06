Коллегия по жалобам на СМИ признала репортажи РЕН ТВ о Дадине пропагандой

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала репортажи РЕН ТВ об Ильдаре Дадине пропагандой, нарушающей этику и нормы права, сообщается на сайте СПЧ. Телеканал в свою очередь заявил, что продолжит рассказывать правду о людях, "какой бы горькой она не была".

"Общественная коллегия по жалобам на прессу обнародовала решение по жалобе координатора Правозащиты общественно-политической организации "Открытая Россия" на ряд репортажей телеканала РЕН ТВ, посвященных гражданскому активисту Ильдару Дадину и его супруге Анастасии Зотовой… Коллегия признала, что… материалы не только грубо нарушают базовые принципе журналистской этики, такие как достоверность, надежность и беспристрастность, но и содержат прямое нарушение норм права.. В целом, телевизионный контент был признан пропагандой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принималось под председательством Ильи Шаблинского, члена Коллегии и одновременно члена СПЧ.

Согласно сообщению, коллегия рассматривала пять репортажей под названиями "Пиарить "политзека" Ильдара Дадина помогал Уильям Браудер", "Любовник жены Дадина: "Она хотела в Единую Россию", "Видео: Дадин подрался с сокамерником в карельской колонии, требуя интима", "В истории политзека Дадина обнаружили двойное дно" и "В деле Дадина появился политический след. Но не тот".

"Все они носили негативный характер и вышли в эфире последовательно один за другим в преддверии рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде Российской Федерации, что было расценено заявителем как попытка влияния на суд и общественное мнение", — говорится в релизе.

Сообщается, что жалоба рассматривалась на заседании в Центральном доме журналиста 16 марта.

"РЕН ТВ продолжит рассказывать правду о людях, которые пропагандируют нетрадиционные отношения, какой бы горькой она не была", — сказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Ранее стало известно, что защита Дадина пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.