СК задержал подозреваемого в призывах к беспорядкам в центре Москвы

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Установлен и задержан мужчина, подозреваемый в призывах через интернет к организации массовых беспорядков в центре Москвы в марте этого года, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.

"Следователями Главного управления совместно с сотрудниками ГУ МВД по городу Москве в кратчайший срок установлен и задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления", — сказала Иванова.