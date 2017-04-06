На Казанском вокзале в Москве проверяют бесхозный предмет

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кассовый зал на Казанском вокзале в Москве закрыт для проверки после обнаружения бесхозного предмета, люди эвакуированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

"В кассовом зале обнаружен бесхозный предмет, зал закрыт для проверки, люди из него эвакуированы. Движение осуществляется в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО РИА Новости подтвердили, что сейчас идет проверка.

"Полицейские проверяют бесхозный предмет, обнаруженный на вокзале", — сказал собеседник агентства.

По его словам, территория вокруг предмета оцеплена.