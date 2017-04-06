В Петербурге взяли под стражу второго вероятного вербовщика террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест второго подозреваемого в вербовке в террористические организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что восемь уроженцев Средней Азии Атабек Рустамов, его младший брат Азизбек Рустамов, Искандер Нурбаев, Ф. С. Инаков, Ш. К. Сатымбаев, Б. Б. Мадрахимов, Журабек Муратов и У. И. Ойбек, задержанные накануне в Петербурге, являются подозреваемыми в уголовном деле по статье УК РФ "Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность".

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных на территории РФ группировок "Джебхат-ан-Нусра" и "Исламское государство". Связаны ли задержанные с совершенным в понедельник терактом, пока неясно.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Журабека Муратова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца до 4 июня включительно", — огласила судья Ирина Керро.

Гражданин Киргизии Атабек Рустамов арестован судом до 4 июня, ходатайство об аресте Искандера Нурбаева будет рассмотрено в пятницу.