Житель Саратова обворовал строящийся храм на миллион рублей

САРАТОВ, 6 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове задержала местного жителя, подозреваемого в краже металлоконструкций с территории строящегося храма на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

По данным полиции, 44-летний ранее судимый бывший охранник стройплощадки храма на улице Топольчанской в течение месяца выносил металлоконструкции с объекта из-за обиды на подрядную организацию, которая, по словам задержанного, не выплатила ему зарплату. Как выяснили полицейские, похищенное подозреваемый сдавал на металлолом по цене 11 рублей за килограмм, выручив около 100 тысяч рублей.

"Пропажа 10 тонн металлических конструкций обнаружилась не сразу, поскольку отделочные работы в зимний период времени не производились… Сумма материального ущерба, причиненного организации-подрядчику, превышает 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.