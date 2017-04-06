Подросток пойдет под суд за убийство сверстника в подмосковном ТЦ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи завершили работу над делом 16-летнего подростка, который обвиняется в убийстве сверстника на парковке в торгово-развлекательном центре в Подмосковье, дело передано в суд, сообщили в ГСУСК России по Московской области.

"Следственным отделом по городу Видное ГСУСК России по Московской области в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Москвы, обвиняемого в совершении убийства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, инцидент произошел 29 января этого года на территории подземной стоянки в торговом центре VEGAS в Московской области. Тогда между двумя несовершеннолетними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов складным ножом в грудь. От ран тот скончался на месте.