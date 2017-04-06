Суд перенес заседание по второму предполагаемому вербовщику террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об аресте второго подозреваемого в вербовке в террористические организации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского горсуда Дарья Лебедева.

"Судья Калитко отложил рассмотрение ходатайства об аресте подозревамого Искандера Муратова до 10 утра пятницы", — сказала Лебедева, объяснив произошедшее "технической накладкой".

Вскоре после теракта в городе были задержаны восемь уроженцев Средней Азии, подозреваемые в вербовке в запрещенные организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". У следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с организацией взрыва в метро. Первый задержанный уже заключен под стражу.