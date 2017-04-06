В Новой Москве более 10 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Около 10,3 тысячи бытовых потребителей остались без электроснабжения в Троицком административном округе (ТАО) Москвы в результате повреждения на подстанции 110 кВ "Леоново", следует из опубликованной на сайте Минэнерго РФ справки.

Отключение произошло в 14:49 мск. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Шестого апреля в 14:49 мск действием защиты отключилась работающая по ремонтной схеме ВЛ 110 кВ Леоново–Лесная (филиал "МОЭСК" – "новая Москва") с неуспешным автоматическим повторным подключением (АПВ). ВЛ 110 кВ Летово–Марьино в ремонте", — сказано в сообщении.

Причиной отключения линии Леоново–Лесная стало повреждение шлейфа высокой частоты заградителя на подстанции 110 кВ "Леоново".

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Троицком АО (около 10,3 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 31 МВт", — говорится в справке.