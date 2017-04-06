В обнаруженных в Ростове фонариках не было взрывчатых веществ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обнаруженные в Ростове-на-Дону фонарики не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

"В ряде СМИ опубликована недостоверная информация, со ссылкой анонимный источник, об обнаружении на улицах Береговой и Пушкинской в Ростове-на-Дону самодельных взрывных устройств, замаскированных под фонарики. Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли", — говорится в сообщении.

Утром в четверг сторож школы в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован. Позже в социальных сетях стали появляется сообщения о подозрительных предметах в некоторых районах Ростова.