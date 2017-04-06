В Петербурге арестовали первого подозреваемого в вербовке в "Нусру"* и ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест первого подозреваемого в вербовке в террористы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вскоре после теракта в городе были задержаны восемь уроженцев Средней Азии, подозреваемые в вербовке в запрещенные в России организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Связаны ли задержанные с организацией взрыва в метро, пока неясно.

Первым в суде рассматривалось в ходатайство Атабека Рустамова, уроженца и гражданина Киргизии, который имеет шесть классов образования, женат и воспитывает четверых детей. По словам его переводчика, Рустамов возражает против содержания под стражей. В Петербурге он, по собственным словам, работал строителем.

*Террористическая организация, запрещенная в России.