В Ярославле трактор на полной скорости въехал в гипермаркет

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Трактор в ночь на четверг на большой скорости протаранил стеклянные двери гипермаркета "Глобус" в Ярославле и въехал внутрь, сообщила РИА Новости заместитель управляющего гипермаркета Наталия Андреева.

Представитель УМВД по региону подтвердила РИА Новости, что инцидент произошел в 01.25. "Мы зафиксировали, что водитель трактора был трезв, но не имел при себе прав", — сказали в ведомстве.

По словам Андреевой, ночью сотрудник клининговой компании, работая на тракторе по уборке парковки, почувствовал себя плохо. "У него случился приступ. Находясь в кабине, он упал внутри кабины, зажал педаль газа и на достаточно большой скорости проехал всю парковку по диагонали и уже завернул в сам гипермаркет", — рассказала собеседница агентства, добавив, что трактор пробил стеклянную стену, въехал внутрь гипермаркета и остановился у детской комнаты и банкоматов.

Она отметила, что кроме разрушения входной группы – разбиты стекла, покорежены металлические конструкции – трактор не нанес ущерба.

"Ему (водителю трактора – ред.) оказали первую медицинскую помощь, и потом он даже помогал нам устранять завалы… Обычная ситуация, когда человеку становится плохо на рабочем месте, — сказала Андреева. — Мы работаем, как и работали. У нас ничего не изменилось, кроме того, что мы перенесли вход в здание… Тот вход, который был поврежден, будет закрыт еще месяца полтора".