В Ярославле трактор на полной скорости въехал в гипермаркет

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Трактор в ночь на четверг на большой скорости протаранил стеклянные двери гипермаркета "Глобус" в Ярославле и въехал внутрь, сообщила РИА Новости заместитель управляющего гипермаркета Наталия Андреева.
По словам Андреевой, ночью сотрудник клининговой компании, работая на тракторе по уборке парковки, почувствовал себя плохо. "У него случился приступ. Находясь в кабине, он упал внутри кабины, зажал педаль газа и на достаточно большой скорости проехал всю парковку по диагонали и уже завернул в сам гипермаркет", — рассказала собеседница агентства, добавив, что трактор пробил стеклянную стену, въехал внутрь гипермаркета и остановился у детской комнаты и банкоматов.
Она отметила, что кроме разрушения входной группы – разбиты стекла, покорежены металлические конструкции – трактор не нанес ущерба.
"Ему (водителю трактора – ред.) оказали первую медицинскую помощь, и потом он даже помогал нам устранять завалы… Обычная ситуация, когда человеку становится плохо на рабочем месте, — сказала Андреева. — Мы работаем, как и работали. У нас ничего не изменилось, кроме того, что мы перенесли вход в здание… Тот вход, который был поврежден, будет закрыт еще месяца полтора".