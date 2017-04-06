Следствие заподозрило "астраханских стрелков" еще в одном преступлении

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи заподозрили "астраханских стрелков" еще в одном преступлении. Возможно, они совершили расправу над хозяином автомобиля, на котором они впоследствии разъезжали по городу, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

"По Астрахани в ночь на 6 апреля обвиняемые передвигались на автомобиле, который им не принадлежит, и сейчас следствие разыскивает водителя машины, который, возможно, также подвергся нападению со стороны обвиняемых", — говорится в релизе.

В ночь на четверг бойцы Росгвардии уничтожили четверых бандитов, которые совершали нападения на силовиков. Четвертого апреля преступники расстреляли экипаж ДПС. Спустя двое суток они ранили троих сотрудников Росгвардии.