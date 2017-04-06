В Муроме задержали тренера спортшколы за надругательство над девочкой

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Тренер детской юношеской спортивной образовательной школы в городе Муром Владимирской области задержан по подозрению в неоднократных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщает прокуратура.

Факт совершения действий сексуального характера в отношении девочки выявлен прокуратурой города.

"Установлено, что тренер детской юношеской спортивной образовательной школы с февраля 2017 года, находясь в помещении спортивного комплекса, расположенного на улице Спортивной города Мурома, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2004 года рождения", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство направило в следственное управление СК РФ по Владимирской области материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Подозреваемый сегодня задержан. Расследование уголовного дела взято городской прокуратурой на контроль", — отмечает надзорное ведомство.