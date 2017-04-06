В Симферополе столкнулись два пассажирских автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. От 10 до 15 пассажиров пострадали и доставлены в больницу в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Симферополе, сообщили в пресс-службе ГИБДД и минздраве республики.

ДТП произошло днем на улице Киевская в Симферополе. Автобус городского маршрута "аэропорт — микрорайон Каменка" столкнулся с остановившимся на проезжей части другим автобусом.

"В автобусе, который совершил столкновение, в момент движения находилось 20 пассажиров, по предварительным данным, 15 пострадали, травмы не тяжелые", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД. Более точную информацию в ведомстве обещали сообщить позднее.

Одновременно в пресс-службе минздрава Крыма сообщили о 10 травмированных, в том числе об одном ребенке. Всем оказывается помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя его причины.

Подробнее о ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке >>