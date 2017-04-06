В Ленобласти пьяный "борец с моджахедами" сжег девять дачных домов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом виде поджег свой дом, из-за чего выгорело 9 дачных домов в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Волосовском районе задержан мужчина, который вчера утром в нетрезвом состоянии поджег свой дом, в результате чего огонь перекинулся на соседние дома и хозяйственные постройки", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 5 апреля в деревне Лопец выгорело девять дачных домов и четыре хозяйственные постройки.

В результате пожара пострадавших нет, так как дома использовались как дачи.

"Задержан 56-летний неработающий гражданин, который изобличен в том, что в тот день около восьми часов утра в пьяном виде совершил поджог своего дачного дома. В результате этого сгорели соседние дома и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным местных СМИ, после задержания мужчина заявил, что после теракта в Петербурге таким образом "боролся с моджахедами и исламскими террористами", которые якобы использовали деревню для своей базы.