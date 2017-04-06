Матвиенко: террористам не удалось запугать петербуржцев

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (457)

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Террористам, которые организовали теракт в петербургском метро, не удалось запугать жителей Северной столицы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на возложении цветов у места теракта в Петербурге.

"Главной задачей таких террористических актов является устрашение, террористам это не удалось", — сказала Матвиенко.

По ее словам, Санкт-Петербург проявил мужество и солидарность, после того как произошла эта ужасная трагедия. Также она поблагодарила всех жителей России, которые выразили искренние соболезнования Санкт-Петербургу. Кроме того, Матвиенко отметила профессионализм действий всех городских властей, оперативных служб и медиков, которые приняли все меры для спасения людей.

"Я верю в успех специальных служб, которые найдут организаторов этого акта, и те понесут заслуженное наказание", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что организаторы взрыва в метро, — "это нелюди", которых нужно уничтожить.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>