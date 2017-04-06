Матвиенко: террористам не удалось запугать петербуржцев

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Террористам, которые организовали теракт в петербургском метро, не удалось запугать жителей Северной столицы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на возложении цветов у места теракта в Петербурге.
46.2%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
20.6%Да, но вынужден(а) ездить на нем
5.9%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
27.4%Я вообще не пользуюсь метро
По ее словам, Санкт-Петербург проявил мужество и солидарность, после того как произошла эта ужасная трагедия. Также она поблагодарила всех жителей России, которые выразили искренние соболезнования Санкт-Петербургу. Кроме того, Матвиенко отметила профессионализм действий всех городских властей, оперативных служб и медиков, которые приняли все меры для спасения людей.
"Я верю в успех специальных служб, которые найдут организаторов этого акта, и те понесут заслуженное наказание", — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что организаторы взрыва в метро, — "это нелюди", которых нужно уничтожить.
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