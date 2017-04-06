Новосибирские полицейские "улучшали" показатели, продавая наркотики

НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которые подозреваются том, что для улучшения служебных показателей заставили молодого человека купить наркотики, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что уголовное дело по статьям "превышение полномочий" и "фальсификация результатов служебной деятельности" возбуждено в отношении сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД. Обоим фигурантам уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, в феврале 2017 года 28-летний и 26-летний обвиняемые получили служебную информацию о том, что 20-летний житель Новосибирска систематически приобретает синтетические наркотики.

"Обвиняемые с целью улучшения показателей своей служебной деятельности, действуя незаконно, путем угроз привлечения 20-летнего жителя города Новосибирска к уголовной ответственности, вынудили того направить сбытчику наркотиков сообщение о своем намерении их приобрести. А затем, контролируя действия парня, обвиняемые задержали его в момент излечения тем наркотиков из места "закладки", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что свои незаконные действия полицейские легализовали, сфальсифицировав документы о проведении оперативных мероприятий. Документы они предоставили следователю полиции, который возбудил в отношении молодого человека уголовное дело об особо тяжком преступлении.

В свою очередь, пресс-служба ГУМВД по региону сообщает, что незаконные действия сотрудников были выявлены подразделением собственной безопасности ГУМВД. По выявленному факту проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновных будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — отметили в полиции.