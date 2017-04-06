Матвиенко не сомневается в суровости наказания для виновных в теракте

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Все, кто причастен к террористическому акту в Петербурге, понесут максимально суровое наказание; Следственный комитет России, спецслужбы, правоохранительные органы делают все, чтобы выявить виновных, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Следственный комитет России, спецслужбы, правоохранительные органы делают все для того, чтобы выявить виновных в чудовищном злодеянии. Уверена, что это будет достигнуто", — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

По ее словам, все, кто причастен к террористическому акту, понесут наказание. "Можно не сомневаться, что оно будет максимально суровым. К тем, кто сознательно убивает ни в чем не повинных людей, ставит целью сеять страх, смятение, неуверенность, не должно быть никакой пощады", — уверена сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что террористическая атака, которой подвергся Санкт-Петербург, потрясла ее. "Сегодня, в третий день траура, хочу еще раз выразить мои глубокие соболезнования родным и близким погибших, высказать слова искреннего сочувствия и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бесчеловечных действий", — написала спикер.

По ее словам, жители Санкт-Петербурга проявили мужество и сплоченность. "Мы все еще раз убедились: традиции мужества, стойкости, взаимопомощи, благодаря которым город на Неве перенес все тяготы блокады, живы и поныне", — подчеркнула политик.

Матвиенко также отметила высокий профессионализм и четкость действий, проявленные властями города, медиками, МЧС, МВД, Росгвардией. "Уже с первых минут трагедии все экстренные службы были подняты по тревоге. Раненые доставлены в медицинские учреждения, горожанам предоставлен бесплатный наземный общественный транспорт", — написала спикер.

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