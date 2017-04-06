Двое погибших при теракте в метро Петербурга пока не опознаны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Двое из 14 человек, погибших при теракте в Петербурге, пока не опознаны, сообщила журналистам вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

"На сегодня 12 человек опознано, остаются неопознанными двое", — сказала она.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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