СОГАЗ выплатит компенсацию пострадавшим в ДТП под Рязанью

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Родственники погибшего пассажира автобуса и пострадавшие в ДТП под Рязанью могут получить страховые выплаты в СОГАЗе, сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погибли один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей. К 07:00 мск четверга в больнице оставались 13 человек, в том числе двое детей, остальные уехали в Элисту и Москву.
Как отмечало управление МВД Рязанской области, грузовик выехал на полосу встречного движения. Погибшие, по информации полиции, водитель автобуса — 49-летний житель Калмыкии и пассажир — 35-летний житель Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечала полиция.
Согласно таблице, по которой рассчитываются выплаты, за конкретную травму предусмотрена фиксированная сумма, размеры страховых выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.