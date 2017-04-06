СОГАЗ выплатит компенсацию пострадавшим в ДТП под Рязанью

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Родственники погибшего пассажира автобуса и пострадавшие в ДТП под Рязанью могут получить страховые выплаты в СОГАЗе, сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Иждивенцам, а при их отсутствии — родственникам пассажира автобуса, погибшего при ДТП под Рязанью, полагается страховая выплата в размере до 2,025 миллиона рублей, а пострадавшим пассажирам – до 2 миллионов рублей… Согласно данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в АО "СОГАЗ", — говорится в сообщении.

Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погибли один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей. К 07:00 мск четверга в больнице оставались 13 человек, в том числе двое детей, остальные уехали в Элисту и Москву.

Как отмечало управление МВД Рязанской области, грузовик выехал на полосу встречного движения. Погибшие, по информации полиции, водитель автобуса — 49-летний житель Калмыкии и пассажир — 35-летний житель Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечала полиция.

Родственникам погибшего и пострадавшим пассажирам следует обратиться в страховую компанию и предоставить заявление, паспорт и документ от перевозчика о произошедшем событии либо справку о ДТП, выданную ГИБДД. Также необходимо предъявить документы из медучреждения с указанием характера полученных травм. Родственники погибшего вместо медицинских документов должны будут предъявить свидетельство о смерти, а также документы, подтверждающие факты нахождения на иждивении или родства.

Согласно таблице, по которой рассчитываются выплаты, за конкретную травму предусмотрена фиксированная сумма, размеры страховых выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.