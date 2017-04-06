Рязанская область окажет помощь пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Власти Рязанской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП на трассе М-6, где в ночь на четверг в столкновении автобуса и грузовика пострадал 31 человек и двое погибли, сообщает облпавительство.

Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей.

"Получившим травмы оказана вся возможная помощь, мы приложим все усилия, чтобы минимизировать последствия", – сказал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и дал поручение профильным службам провести все мероприятия для оказания организационной и медицинской помощи.

В больнице, по последним данным правительства области, находятся 13 человек, в том числе — двое детей. "У одного из них – ушибы, у другого диагностирован перелом ключицы, его планируется направить для лечения в детскую ОКБ им. Н.В. Дмитриевой", — сообщают областные власти.

Состояние одного из пострадавших взрослых оценивается как тяжелое, еще четверых – средней степени тяжести.

"Шестеро человек, в случае их согласия и при благоприятной динамике, будут направлены, по договоренности с министерством здравоохранения Калмыкии, в медучреждения Элисты", — отмечает облправительство.

По его данным, остальные пострадавшие будут в течение нескольких дней находиться в Михайловской ЦРБ. Затем их переведут по месту жительства, или, в случае необходимости, в больницы Рязани.